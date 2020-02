Das Winterhalbjahr ist passé: Mit dem morgendlich überreichten Zwischenzeugnis in der Tasche feierten zahlreiche Mädchen und Jungen der Klassen vier bis sieben am Freitagabend in der Oase bei flotter Musik, Getränken, kleinen Snacks und einem mit drei Preisen ausgelobten Tanzwettbewerb die School’s-out-Party in der Oase. Um die passende Partyatmosphäre kümmerten sich die älteren Messdiener, der Pfarrer, die Pastoralreferentin sowie Mitglieder des Sachausschusses Jugend. Der Spaß kam dann von ganz allein.