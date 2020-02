Der Anbruch des Februars bedeutet für die KG Stadtwacht den Beginn der heißen Phase in der Karnevalssession. Im Bürgerhaus stand die Welt am Samstagabend wieder auf dem Kopf: bunt kostümierte Narren, knallige Ballons, Festmusik, Showtänze, prominente Gäste und jede Menge Konfetti.

Pünktlich startet die Gala-Prunksitzung unter der Moderation von Andreas Gaupel, der intern mittlerweile nur noch als „ Thomas Gottschalk der Stadtwacht“ bezeichnet wird. Herzlich begrüßt er die farbenfrohe Feiergesellschaft und präsentiert das umfangreiche Programm. „Das wird ein phänomenaler Abend“, verspricht Gaupel gleich am Anfang. Unter tobendem Applaus ruft er anschließend nach und nach die Tanzgarde der Roten Funken zu sich auf die Bühne. Die Tänzerinnen wirken schon ganz aufgeregt, immerhin haben sie für diesen Abend lange trainiert und wollen ihre aufwendigen Choreographien nun vor versammelter Mannschaft präsentieren.

„Wenn die Mädels auf die Bühne kommen, geht die Sonne auf“, verkündet Gaupel und schon marschieren die Minis, die jüngsten Tänzerinnen, zu „Guten Morgen Sonnenschein“ auf die Bühne zu. Die Vorstellung verzückt das Publikum geradezu und die Zugabe lässt nicht lange auf sich warten. Dass die Mädchen wöchentlich zwei bis drei Mal trainieren, zeigt sich auch bei der Darbietung der Juniorengarde. Alles ist abgestimmt wie ein Uhrwerk, jede Bewegung sitzt.

Als erster auswärtiger Gast des Abends betritt Peter Löhmann die Bühne. Der Schweizer amüsiert mit Anekdoten über die 80er Jahre, das Altern und seine, nach eigenen Aussagen, unglückliche Kindheit. „Ich sah damals aus wie Jim Knopf für Arme“, schmunzelt der Comedian und erinnert an die Fäustlinge, die man sich an einer Schnur um den Hals hängen konnte.

Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht 2020 1/78 Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Einen phänomenalen Abend hatte Moderator Andreas Gaupel seinem Publikum bei der Gala-Prunksitzung der KG Stadtwacht am Samstagabend versprochen. Und er übertrieb nicht. Der bunte Mix aus Tanz, Gesang und Bütt kam richtig gut an beim Publikum, das begeistert feierte. Foto: Moritz Mohring

Im Anschluss an Lohmanns Comedy-Einlage zieht die Jugendgarde zu „The drunken sailor“ durch den Mittelgang des Kultursaals ein. Mit 27 Tänzerinnen ist das zwar ein imposanter Anblick, für die Bühne jedoch zu viel. Deswegen wird die als Piraten kostümierte Garde in zwei Gruppen aufgeteilt.

„Wir haben uns gefragt, was es in Metelen noch nie gab“, kündigt Gaupel schließlich „Murzarella“ an. Die Frau aus Baden-Baden kann ihre Puppen nicht nur zum sprechen, sondern auch zum singen motivieren. So lässt die Bauchsängerin ihre Ratte „Kalle“ zu ACDC röhren und trällert mit dem Kakadu „Dudu“ zu Frank Sinatra um die Wette.

Bevor die Ü 15-Garde die Tanzbühne in eine Savanne verwandelt, führen die Junioren der Roten Funken den Schautanz „Ohne mein Handy, ohne mich, oder nicht?“ auf. Den Tanz choreographieren die Mädchen mit verschiedenen Gimmicks, darunter eine gigantische Steckdose und große Handys.

Als dritter Showact verzaubert die schrille „Miss Liss“ den Saal. Sie wechselt sogar mehrmals die Garderobe und stiftet die Gäste regelmäßig zum Mitsingen an.

Ganz im Gegensatz zur frechen Travestiekünstlerin aus Hannover, steht Katrin Kauling, eine weitere Alleinunterhalterin, zum ersten Mal auf der Bühne. Die Prunksitzung selbst hat die Ochtruperin jedoch schon häufig mitgefeiert – wenn bislang auch nur in den Reihen der Zuschauer. „Das ist ein Wahnsinnsausblick von hier oben“, erklärt sie begeistert und geleitet die Veranstaltung bis zur Aftershowparty pünktlich um Mitternacht.