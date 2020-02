Närrische Feierei im Konfettiregen

Metelen -

Seit acht gibt es auch in Metelen einen Karnevalsumzug. Sein Ursprung: eine Generalprobe des Spielmanns- und Fanfarenzuges. Mittlerweile hat sich der närrische Mini-Lindwurm gemausert. 20 Gruppen mit Handwagen beteiligten sich in diesem Jahr an dem jecken Spektakel.