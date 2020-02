„Wir wollen sinnvoll und nachhaltig etwas für die Umwelt und damit für die Menschen tun“, fasst Matthias Löckner das Engagement einiger Metelener zusammen, die am Samstag zum wiederholten Mal auf gemeindeeigenem Grund und Boden Obst- und Bienenbäume angepflanzt haben.

Dieses Mal trafen sich die fleißigen Hobbygärtner am Container des Blasorchesters Metelen (BOM) an der Grundschule, um drei Bäumen einen dauerhaften Standort zu sichern. Wie das BOM mitteilte, war es ihm aufgegeben, nach der Aufstellung ihres Containers drei Bäume auf dem Grundstück anzupflanzen. Die Gruppe um Matthias Löckner war da der richtige Ansprechpartner. „Damit hat das BOM seine Auflage erfüllt und wir können die Metelener demnächst mit schmackhaften Äpfeln versorgen“, freut sich Löckner. Denn wer mag, darf sich an den Früchten kostenlos bedienen. Und auch die Bienen finden reichlich Blütennahrung an den Bäumen, die in das Eigentum der Gemeinde übergehen.

Damit sei die Aktion jedoch noch nicht beendet, betont Löckner, denn es soll weiter gehen mit dem Anpflanzen von Obstbäumen. „Wir haben in mehreren Geschäften und Kneipen Spendendosen aufgestellt und erhalten von den Geldinstituten ebenfalls Zuwendungen für die Pflanzaktion“, erzählt der Initiator in einer kurzen Arbeitspause.

Mit dem Blumengeschäft Mensing habe man zudem einen starken Kooperationspartner, der den Aktivisten die Gehölze zu einem Freundschaftspreis überlasse. So hoffen die engagierten Naturfreunde, dass noch viele Obstbäume gepflanzt werden können.