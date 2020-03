Das Corona-Virus breitet sich im Ort weiter aus. Neben einer ersten positiv getesteten Frau (wir berichteten) befinden sich aktuell fünf weitere Personen in Metelen in häuslicher Quarantäne. Dies teilte die Gemeindeverwaltung am gestrigen Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz mit. Wie Ordnungsamtsleiterin Simone Frahling ausführte, sei den Betroffenen eine Ordnungsverfügung zugestellt worden, in der die Pflichten dargestellt seien. Die Patienten sind unter anderem gehalten, regelmäßig Fieber zu messen und darüber Buch zu führen.