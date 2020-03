Nur durch die Schleuse in die Praxis

Metelen -

Was alles notwendig ist, um auch während der Coronakrise Patienten behandeln zu können, wird derzeit in der Praxis Weritz und Brinschwitz angewendet. Zu den Sicherheitsmaßnahmen, um andere Patienten und auch die Mitarbeiter der Praxis zu schützen, gehört unter anderem eine Sicherheitsschleuse am Eingang und ein Zelt, in dem Patienten untersucht werden, ohne die Praxis betreten zu müssen.