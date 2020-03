Die CDU Metelen hat mit Blick auf die Corona-Krise und den Umstand, dass besonders Senioren zu den Hauptrisikogruppen gehören, einen kostenlosen Einkaufsservice initiiert, der sich an alle betroffenen Bürger des Ortes wendet.

Veronika Lücking , Ratsmitglied der Union in der Bürgervertretung, erläuterte in einem Informationsschreiben, das sich an die Metelener richtet, das Prozedere: „Sie gehören zur Risikogruppe, sind alleinstehend oder befinden sich in häuslicher Quarantäne? Hinzu kommt, dass Sie nicht über ein Handy verfügen, sich nicht per Internet oder einer WhatsApp-Gruppe Hilfe suchen können?

Dann haben Sie über Koordinatoren der CDU Metelen per Festnetzanruf ab sofort die Möglichkeit, diese lebensnotwendigen Erledigungen an uns zu richten. Hanne Sprey (Telefon 0 25 56/70 14) und Margret Hasken (Telefon 0 25 56/12 02) nehmen von Montag bis Freitag jeweils zwischen 9 und 11 Uhr Ihre Aufträge für wichtige Besorgungen und Einkäufe entgegen.“

Jüngere CDU-Mitglieder, so Lücking, stehen dann im Hintergrund bereit, nehmen telefonisch Kontakt zu den Hilfesuchenden auf, um zeitnah für diese gewünschten Erledigungen umzusetzen. „Diesen praktischen Beitrag möchten wir vorerst bis zum 30. April leisten“, so Lücking. Solidarität zeige sich, auch wenn räumlicher Abstand eingehalten werden müsse, beginnend im Kleinen und vor der eigenen Tür.