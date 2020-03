Die Gläubigen beider Konfessionen müssen in diesen Tagen, da das Coronavirus das Leben einschränkt, auf den Besuch von Gottesdiensten verzichten. Die Kirchen sind zwar geöffnet – teils auch nur zeitweilig – doch fehlt vielen Kirchgängern die Liturgie und auch die Predigt des Pfarrers.

Die katholische Kirchengemeinde nutzt nun das Internet, um den Menschen im Ort – und darüber hinaus – ein sonntägliches Angebot zu machen. Sowohl am Palmsonntag als auch am Ostersonntag sind auf dem Video-Portal „Youtube“ Wortgottesdienste zu finden, die in der Vorwoche beziehungsweise am gestrigen Freitag in der Pfarrkirche Ss. Cornelius und Cyprianus aufgenommen wurden.

„Christian Looks hat mich angesprochen und gefragt, ob wir das nicht machen wollten“, berichtet Metelens Pfarrer Thomas Stapper . Er habe das Angebot begrüßt, um dadurch die Gläubigen im Ort erreichen zu können. Thomas Stapper legte Wert darauf, dass es sich nicht um Messfeiern, sondern um Wortgottesdienste handele.

„Während der Aufzeichnung waren Pastoralreferentin Ruth Bentler, Christian Looks und ich alleine in der Kirche. Wir hatten die Türen hinter uns zugeschlossen“, berichtet der Geistliche über das Prozedere während des Video-Drehs in Zeiten der Corona-Krise.

Während also Thomas Stapper und Ruth Bentler vor der Kamera agierten, filmte Christian Looks von zwei Standpunkten aus den Wortgottesdienst. Der Metelener ist seit 2003 mit dem Video-Kanal „Metelen TV“ auf der Plattform „Youtube“ aktiv. Er versteht sie als Möglichkeit, Filme, die öffentliche Ereignisse im Ort zeigen, allen Nutzern zugänglich zu machen und so nach und nach ein freies Filmarchiv des Ortes anzulegen. Bereits jetzt finden sich unter „Metelen TV“ beispielsweise Filme der Karnevalsumzüge oder auch vom Hochwasser der Vechte.

Die beiden etwa halbstündigen Gottesdienste aus der Metelener Pfarrkirche sind erst am Palmsonntag (29. März) beziehungsweise am Ostersonntag (5. April) auf dem Youtube-Kanal „Metelen TV“ abrufbar.