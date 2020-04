Die Gesamtsituation bleibt in Corona-Zeiten angespannt, doch zumindest in eigener Sache hat AMP die Möglichkeit zum Durchatmen. Ein Mitarbeiter der Veranstaltungsagentur wurde von den Kreisbehörden unter Quarantäne gestellt. „Als Sicherheitsmaßnahme haben wir uns ebenfalls in freiwillige Quarantäne begeben.