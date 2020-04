Aufkleber weisen den richtigen Weg

Metelen -

Am morgigen Freitag wird es die erste heilige Messe in der katholischen Pfarrkirche seit der Untersagung öffentlicher Gottesdienste in Folge der Corona-Pandemie

geben. Die Kirchengemeinde hat ihr Gotteshaus vorbereitet. So wurde etwa der Zugang zu jeder zweiten Kirchenbank durch Ketten gesperrt. Hinweispfeile auf dem

Boden lenken die Gläubigen beim Empfang der heiligen Kommunion.