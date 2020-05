Heimatfreunde wirbeln viel Staub fürs Boule-Spiel auf

Metelen -

Mitglieder des Vorstands der Metelener Heimatfreunde trafen sich am Mittwoch an Plagemanns Mühle, um den Boule-Platz auf Vordermann zu bringen. In den beiden Jahren hatte die Anlage an den Rändern Moos angesetzt, was nun beseitigt wurde. Und weil sie schon mal dabei waren, verpassten die Aktiven auch gleich noch den Ruhebänken einen Frühlingsputz. Die neue Boule-Saison kann kommen.