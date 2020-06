„Sonne bewegt alles – Feuer war gestern“. So steht es in aufgeklebten Lettern auf der Heckklappe des weißen Neuwagens, den Hans Hoffmeister seit zwei Monaten im heimischen Carport parkt – direkt neben der Schnellladestation, mit der er das Auto „auftankt“. Hoffmeister ist sicherlich nicht das, was man einen begeisterten Automobilisten nennt.