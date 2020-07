Ein Kühlschrank stand in Flammen: In einem Kfz-Betrieb mit Tankstelle an der Wettringener Straße hat es am Freitagmittag gebrannt. Der Besitzer bemerkte das Feuer in der Küchenzeile seiner Werkstatt und alarmierte die Wehr. Diese rückte mit 22 Kräften und drei Fahrzeugen an, wie Leiter Manfred Krude vor Ort berichtete. Das Küchengerät war schnell gelöscht; anschließend lüfteten die Blauröcke die Räume. Der herbeigerufene Rettungsdienst kam nicht zum Einsatz – alle Personen hatten das Gebäude unbeschadet verlassen.