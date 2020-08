Die beiden Herren in Blau fallen auf an diesem Dienstagmorgen, an dem die Anlage sonst fest in der Hand der Kinder ist. Nicht nur der Altersunterschied ist augenfällig, auch die Ausrüstung. Einer im Duo hat einen Wischmopp dabei, beide Herren tragen kleine Sportköfferchen von Bahn zu Bahn. Und ihre Schläger haben eine mit Gummi belegte Schlagseite – das erleichtert die Ballkontrolle.

Doch auch ohne die Ausrüstung würde schnell deutlich: Hier sind zwei Männer auf dem Geläuf, die etwas vom Minigolf verstehen. Allein schon der Abschlag: Da schwingt der Schläger weiter – ganz wie auf dem großen Golfplatz. Auch die Handhaltung ist präzise, der Ball wird exakt geführt. Wilfried van der Wals und Georg Hilbert sind Experten, Vereinsspieler und sehr sympathische Botschafter der Randsportart Minigolf.

Hilbert kennt die Bahn in Metelen schon seit 40 Jahren. Damals spielte der Schöppinger im Nachbarort zum Zeitvertreib, das aber mit so viel Spaß, dass er sich nach einem Verein umsah. Und den fand er im Gronauer Stadtteil Epe . 1978 gründete sich der dortige Minigolfclub (MGC). Damals mit dabei: Wilfried van der Wals.

Die beiden passionierten Minigolfer betreiben den Sport ernsthaft, die Bahnen in der Heide sind allerdings nur ein Trainingsgelände für das Duo. Gespielt wird üblicherweise auf den Betonbahnen der Anlage in Epe, mit normierten Hindernissen, die auch ligatauglich sind.

Bis zur Landesliga – in etwa vergleichbar der entsprechenden Liga bei den Kickern – haben es die Eperaner schon gebracht. Und einer aus der Truppe schwang den Schläger sogar schon in der Nationalmannschaft. Die gibt es in der Randsportart ebenfalls.

Georg Hilbert, damit rückt er erst auf Nachfrage hin heraus, ist ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt in der nationalen Minigolf-Szene. In zwei aufeinander folgenden Jahren mischte er in seiner Altersklasse unter den Top Ten bei den Deutschen Meisterschaften mit.

Es sind also zwei ganz erfahrene Spieler, die an diesem Dienstagvormittag einzelne Bahnen der Anlage in der Heide testen. Und die ihr eine sehr schöne Lage attestieren sowie – mit Blick auf das Alter der Bahnen – einen recht guten Zustand.

Den Ansprüchen von Meisterschaften würde die Anlage sicherlich nicht genügen, obwohl die Hindernisse bis auf eine Ausnahme immer noch den heute geltenden Normen entsprechen. Doch gibt es eben Setzungen in den Platten, die überdies durch Betreten nicht besser werden. Schuhe sind auf den Bahnen nämlich tabu – gleich ob auf Beton oder dem empfindlicheren Eternit.

Dennoch haben die beiden Minigolf-Experten viel Spaß an der Anlage. Bahn 17 etwa mit den rotierenden Dreieck-Hindernissen haben beide noch nicht gespielt – auch für die Routiniers durchaus eine Herausforderung.