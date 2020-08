Corona: Am Jahresende könnten bis zu eine Million Euro in der Kasse fehlen

Es waren keine guten Nachrichten, die Metelens Kämmerer Andreas Möllers dem Gemeinderat in dessen Sitzung am Montagabend darlegen musste. Durch die Folgen der Corona-Pandemie sowohl auf dem Arbeitsmarkt, vor allem aber im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen drohen der Kommune in diesem Jahr erhebliche Einnahmeausfälle.

Ein Minus von rund 150 000 Euro war im Etat Metelens, der am Jahresanfang beschlossen worden war, schon angenommen worden – auch ohne Corona, von dem damals noch keiner wusste. Die Investitionen, welche die Gemeinde in diesem Jahr geplant hatte, hätten zu dieser vergleichsweise übersichtlichen Belastung geführt. Doch dann schlug das Virus zu, und der Lockdown brachte auch Teile der Metelener Unternehmen in Bedrängnis. Die Folgen sind fast unmittelbar in der Gemeindekasse spürbar.

„Beim Budget Finanzdienste zeichnet sich eine deutliche Verringerung des geplanten positiven Ergebnisses ab. Das mit 3,85 Millionen Euro geplante positive Jahresergebnis ist zum 30. Juni 2020 mit einem Zielerreichungsgrad von 27,2 Prozent gegenüber 60,07 Prozent im Vorjahr und einem Ist-Ergebnis von 1,05 Millionen Euro gekennzeichnet“, führte der Kämmerer in seinem Halbjahresbericht aus.

Nach aktueller Einschätzung, so Andreas Möllers weiter, werde am Ende des Haushaltsjahres 2020 der im Etat festgeschriebene Ansatz deutlich unterschritten, sollte nicht in der zweiten Jahreshälfte insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer deutliche Anstiege erfolgen.

Der Kämmerer erläuterte zugleich aber auch, dass es Kompensationsmöglichkeiten für die Einnahmeausfälle gebe. So sei das zu erwartende negative Jahresergebnis 2020 durch den Bestand der Ausgleichsrücklage aufzufangen. Aufgrund der guten Ergebnisse der vergangenen Jahre wurde diese Rücklage auf derzeit rund 4,2 Millionen Euro aufgestockt.

Als „kleinen Hoffnungsschimmer“ skizzierte Möllers zudem die von Bund und Land angekündigte Kompensation der krisenbedingten Gewerbesteuerausfälle für dieses Jahr. Wie genau sich dieser sogenannte „Kommunale Solidarpakt 2020“ darstellt, steht indes noch nicht fest. Unklar ist auch, inwieweit Kommunen wie Metelen, die sich derzeit nicht in der Haushaltssicherung befinden, überhaupt davon profitieren. „Da haben wir noch keine konkreten Angaben“, erläuterte Möllers auf Nachfrage von CDU-Fraktionschef André Kersten hin.

Dietmar Deitermann (UWG) fragte sich nach dem Gesamtbudgetbericht, ob es bereits Prognosen oder gar Zahlen für das kommende Jahr 2021 gebe. Auch hier musste Möllers passen. Die Einschätzung Deitermanns, dass das erwartete, coronabedingte Haushaltsdefizit für die Gemeinde am Jahresende zwischen 500 000 und einer Million Euro betragen könnte, teilte Andreas Möllers: „Davon können wir ausgehen.“

Weitere belastbare Zahlen erwartet er für den Oktober, wenn die erweiterte neue Steuerschätzung abgeschlossen sein wird.