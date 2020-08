Das Thema Klimaschutz ist in der Gemeindeverwaltung mit einer eigens dafür geschaffenen Stelle verbunden. Seit 2018 gibt es einen Klimaschutzmanager in der Gemeinde, Simon Möser machte diese Position in Metelen bekannt. Doch seit Ende Januar gab es eine Vakanz in diesem Bereich, denn Möser wechselte nach Steinfurt.

Seit vier Wochen ist nun seine Nachfolgerin dabei, sich einzuarbeiten, Kontakte zu knüpfen, Konzepte zu entwickeln. Marielle Gattmann ist die neue Fachkraft für den Klimaschutz im Ort. Die 28-Jährige hat im Sommer erst ihre akademische Ausbildung abgeschlossen. In Braunschweig studierte sie zunächst Umwelt- und Ingenieurwesen, machte dann ihren Master in Freiburg im Bereich Umweltwissenschaften mit dem Schwerpunkt „Ökologie des Klimawandels“ und arbeitete zuletzt in Garmisch-Partenkirchen in einem Institut, das mit der Klima- und Umweltforschung in Karlsruhe verknüpft ist.

Viel wissenschaftlichen Hintergrund bringt die junge Frau also mit für ihre neue Aufgabe im Metelener Rathaus – und offenbar auch den Willen, sich hier intensiv einzusetzen. Marielle Gattmann wohnt bereits in der Vechtegemeinde.

„Mich reizt die Schnittstelle von wissenschaftlicher Forschung und der praktischen Umsetzung von Maßnahmen vor Ort“, erklärt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Drei Projekte, die teils schon in den kommenden Wochen anstehen, hatte ihr Vorgänger Simon Möser noch angestoßen und begleitet, allen voran der ökologische Umbau des Gemeindebauhofs. Die vorbereitenden Arbeiten für das Vorzeigeprojekt sind weitgehend abgeschlossen. Es fehlt nur noch die Baugenehmigung des Kreises Steinfurt, danach kann ausgeschrieben werden.

„Wir gehen davon aus, dass noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten begonnen wird“, erläuterte Bürgermeister Gregor Krabbe . Marielle Gattmann hatte in den vergangenen vier Wochen vor allem Akten studiert und erste Kontakte zu den am Projekt Beteiligten geknüpft. Dass der Kreis Steinfurt wichtiger Ansprechpartner für die neue Klimaschutzmanagerin ist, wird auch durch das Engagement der Region im Rahmen von Energieland 2050 deutlich.

Der 28-Jährigen ist aber auch daran gelegen, diesen Dialog weiterzugeben und vor Ort zu führen. Sie zeigt sich offen für Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft. „Benennen Sie ruhig die Baustellen“, fordert sie die Menschen im Ort auf, zum Hörer zu greifen und sie bei Fragen oder Anregungen unter 0 25 56/89 16 im Rathaus anzurufen. Klimaschutzprojekte seien eben keine Einbahnstraße. Die Klimaschutzmanagerin freut sich auch auf den Kontakt mit der Schule und den Kitas.

Die Bereitschaft, offen auf die Menschen zuzugehen, sei neben dem profunden wissenschaftlichen Hintergrund Kriterium bei der Auswahl der neuen Mitarbeiterin gewesen, erläuterte der Bürgermeister. Gregor Krabbe: „Die persönliche Kompetenz auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit war uns sehr wichtig.“

Und was ist der erste Eindruck der neuen Kraft im Rathaus vom Örtchen an der Vechte? „Ich fühle mich hier pudelwohl.“