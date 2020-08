Seit Anfang des Jahres besteht auf dem Friedhof an der Ochtruper Straße die Möglichkeit, Beisetzungen in pflegefreien Urnengrabstätten vornehmen zu lassen. Nachdem die ursprünglich für das Frühjahr geplante Einweihung des neu gestalteten Friedhofs wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, sollen diese neuen Grabfelder nun am Sonntag (30. August) ab 14.30 Uhr gesegnet werden. Pfarrerin Imke Philipps von der evangelischen Gemeinde Ochtrup-Metelen und Pastor Thomas Stapper von der katholischen Kirchengemeinde werden gemeinsam diese kleine Zeremonie mit Begleitung zweier Musiker des Blasorchesters Metelen abhalten.

Im Anschluss können Interessierte, sich über die verschiedenen pflegefreien Beisetzungsmöglichkeiten auf dem Friedhof informieren. Mitarbeiterinnen der Gemeinde werden als Ansprechpartnerinnen für Fragen vor Ort sein, heißt es in der Ankündigung.

Nachdem aus der Bevölkerung in der Vergangenheit vielfach der Wunsch geäußert wurde, auch in Metelen alternative Bestattungsformen anzubieten, hatte der Rat der Gemeinde Metelen bereits im Jahr 2017 einem von der Landschaftsarchitektin Ulrike Liebig entwickelten Friedhofskonzept zugestimmt.

Durch verschiedene Umgestaltungen sollten sowohl der naturnahe und parkähnliche Charakter des Friedhofs mit der Möglichkeit zur Nutzung als Grünanlage erhalten bleiben als auch alternative Bestattungsformen möglich sein.

Es wurden insgesamt drei neue Formen der Urnenbeisetzungen auf dem Friedhof Ochtruper Straße geschaffen. Um den Grabhügel mit seinem großen Kreuz, der im Volksmund auch als „Pastorenhügel“ bekannt ist, sind Rasenurnengräber sowohl als Einzel- als auch als Doppelgräber möglich.

Im hinteren Teil des Friedhofs wurden naturnah gestaltete Flächen mit Bäumen und Bodendeckern angelegt, in denen Einzelurnengräber ausgewählt werden können. Bei dieser Grabart ist der genaue Ort der Beisetzung nach einiger Zeit nicht mehr erkennbar. Auf Stelen, die in diesem Bereich aufgestellt wurden, sollen Namenschilder an die Verstorbenen erinnern.

Die dritte Form der Beisetzung ist die Baumgrabstätte. Um ausgesuchte und freigegebene Bäume werden kreisförmig bis zu 20 Urnengräber angelegt. Je nach Art des gewählten Baumes werden im Anschluss Grabplatten mit dem Namen des Verstorbenen im Boden verlegt oder Namensschilder am Baum angebracht.

Bei allen Beisetzungsmöglichkeiten erfolgt die Pflege der Grabstätte durch den Friedhofsgärtner der Gemeinde Metelen. Ebenso ist die Ablage von Kerzen und Grabschmuck in diesen Grabfeldern nicht gestattet. Dafür wurde auf dem Friedhof extra ein Bereich mit Ablageflächen angelegt, der auch zum Verweilen und Erinnern einlädt.

Zur Einhaltung der Coronaregeln wird um Voranmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung bis zum Freitag (28. August) um 12.30 Uhr im Fachbereich Bürgerdienste unter Telefon 0 25 56/89 24 oder 89 27 oder per E-Mail an simone.frahling@metelen.de gebeten.