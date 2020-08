Die Jury hat ihre Wahl getroffen

Metelen -

Am Montagnachmittag tagte in den Räumen der Redaktion die Jury zur großen Sommeraktion dieser Zeitung. Mehr als 200 Einsendungen machten die Auswahl nicht gerade einfach für die drei Vertreter des Marketingvereins „Wir sind Metelen“ und die Ochtruper Künstlerin Sabine Swoboda. In den drei Altersklassen wurden schließlich je drei Gewinner ermittelt – plus ein Sonderpreis, der ins St.-Ida-Haus geht.