Metelen -

Metelens Treckerfreunde halten auch in Corona-Zeiten an der Tradition der Kartoffelernte wie Anno Dazumal fest. Mit alten Traktoren und Erntemaschinen fuhren sie am Samstag zum Acker am Langenhorster Damm. Eingeladen waren auch Kita-Kinder mit ihren Eltern. Und die hatten viel Freude daran, die Kartoffeln vom Feld zu lesen, damit sie anschließend sortiert und in Säcke abgefüllt werden konnten.