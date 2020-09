Stadtradeln: Spitzenplatz verteidigen

Metelen -

Ab Donnerstag beginnt wieder die Aktion „Stadtradeln“. Alle Metelener sind aufgefordert, aufs Rad umzusteigen. Im Vorjahr traten die Bürger dabei so fleißig in die Pedalen, dass Metelen die Spitzenplätze im Kreis Steinfurt und sogar auf Landesebene belegte. Doch geht es beim „Stadtradeln“ nicht allein um die Platzierung. Gewinner ist die Umwelt: Im Vorjahr fielen durch die Aktion 7880 Kilogramm weniger CO₂ an.