„Bei mir geht gar nichts“, „Ich hab´s!“ oder auch „Wo muss ich jetzt hin klicken?“ – Wortbeiträge, mal gemurmelt, mal in den Raum gesprochen. Es klingt ganz genauso wie bei einer Computerschulung in einem x-beliebigen Weiterbildungsseminar. Doch sind die Stimmen heller, jünger. Wir befinden uns in der Grundschule.