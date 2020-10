Farbenfrohe Lampen selbst gebaut

Metelen -

Das Angebot wurde kurzfristig auf die Beine gestellt, doch die Nachfrage zeigt, dass so etwas in den Herbstferien fehlte. Mitarbeiterinnen des Jugend- und Familiendienstes (jfd) organisierten für Mädchen und Jungen zwei Bastelaktionen in den Räumen des alten Jugendtreffs. Bei der Herstellung von Leucht-Flaschen und -Gläsern konnten die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen.