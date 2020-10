Es ist unübersehbar, wie sehr sich die Fußballbegeisterten über ihr dreitägiges Fußballcamp freuen, nachdem in diesem Jahr durch Corona so viel ausfallen musste. Die 65 Jungs und Mädchen können es meist gar nicht abwarten, endlich loszukicken und springen auf und ab, während die Trainer noch etwas zum Ablauf erklären.

Endlich loskicken

Von 9.30 bis 15.30 Uhr haben sie von Montag bis Mittwoch am Sportpark Süd volles Programm. Aufgeteilt in drei feste Bezugsgruppen – je nach Altersstufe – trainieren, spielen und treten sie gegeneinander an. Während der Vormittag meist eher fürs Training genutzt wird, gehört der Nachmittag den Wettkämpfen. Die Planung übernimmt neben dem Verein Matellia Metelen die Erlebniswelt Fußball. „Wir haben die Altersgruppen von den Geburtsjahrgängen 2015 bis 2006 mit dabei und machen mit denen alles ein bisschen getrennt voneinander“, erklärt Jonas Rohring von der Erlebniswelt Fußball. Im Falle eines Regenschauers können die Jüngsten in die Kabinen ausweichen, die Mittleren in die Aula der Grundschule.

Neben Fußball probieren die Kinder auch andere Sportarten aus – beispielsweise Handball. Die höheren Altersstufen wagen sich bereits mehr an taktische Übungen. Die Minikicker hingegen verbessern die Ballkontakte auf spielerische Art und Weise. Somit dürfen sie sich unter anderem vorstellen, Hunde zu sein und hintereinander herjagen, um womöglich die Kondition zu fördern.

Nur drei Kontakte

Das omnipräsente Thema Corona scheint ebenfalls seinen Platz in der Vorbereitung des Trainings gefunden zu haben. „Jeder darf nur drei Kontakte haben“, gibt ein Trainer den Jüngsten als Bedingung für eine Torschussübung.

Obwohl das Fußballcamp für alle offensteht, schätzt Jonas Rohring die Teilnehmer auf 98 Prozent an Matellia-Mitgliedern. „Viele sind heute morgen schon im Trainingsanzug gekommen“, berichtet der Trainer.

Zusätzlich zu den vielen Erfahrungen, die die Kinder in den drei Tagen sammeln, gibt es für jeden ein Andenken. Der Sponsor des Camps, die Kreissparkasse Steinfurt, hat zusammen mit der Erlebniswelt Fußball für jedes Kind eine Trinkflasche sowie ein Trikot parat. Welcher Name und welche Nummer darauf Platz finden, ist ihnen selbst überlassen. „Ich habe heute schon die 257 auf einem Trikot gesehen. Da war mir klar, welche Musik der gerne hört“, schmunzelt Jonas Rohring über die kreativen Drucke.

Die Gestaltung der Trinkflaschen ist jedoch universell: „Torhunger“ heißt es auf den roten Behältern, womit der Name wohl Programm wäre.