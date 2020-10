Wie die Hühner auf der Stange platzieren sich die Grundschüler auf einer Bank in der Sporthalle an der Ochtruper Straße. Mit Bällen bewaffnet zielen sie am Dienstagmorgen auf ihre Mitstreiter im Parcours.

Die Gruppe von 28 Kindern ist zweigeteilt. Während die Älteren zuerst über die Hindernisse klettern, versuchen die Jüngeren sie abzuwerfen und somit zu disqualifizieren. Wer den Parcours ungetroffen meistert, hat sich eine Wäscheklammer verdient. Am Ende sind es zwei Gewinner mit acht fehlerfreien Durchläufen.

Gewaltiger Lärmpegel

Der Lärmpegel in der Sporthalle ist zwar gewaltig, aber wohl nicht annähernd so wie in vorherigen Ferien. „Sonst sind es wohl an die 40 Kinder“, mutmaßt Marita Kraken vom Jugend- und Familiendienst Rheine. Heute zählt sie 28. Mit ihrem Sohn leitet sie die Spiele an. Gudrun Desch ist die Verantwortliche für den Abenteuersport vom Familienzentrum „Hand in Hand“ in Metelen.

Hand in Hand gehen die Kindertagesstätten St. Marien und St. Josef mit Freizeitangeboten für jede Altersgruppe. Gemeinsam mit dem Team vom Jugend- und Familiendienst sind die Grundschüler unter ihrer Obhut. An zwei Tagen in den Herbst- sowie in den Osterferien bietet der Zusammenschluss diverse Bewegungsspiele an. Jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Feuer und Flamme

Gudrun Desch, Erzieherin in der St.-Josef-Kindertagesstätte, plant zum etwa sechsten Mal diesen Abenteuer- und Erlebnissport für die Grundschüler. Diese sind Feuer und Flamme für die einzelnen Spiele. Dass einige sich vor den ersten Kennlernspielen fremd sind, fällt nach kurzer Zeit schon gar nicht mehr auf. Bei den einzelnen Herausforderungen feuern sie sich gegenseitig an und zeigen keine Hemmungen vorher noch Unbekannte auf deren Ausscheiden aufmerksam zu machen.

Die Rennerei zerrt aber auch an den Kräften der Erst- bis Viertklässler. „Ich glaube, wir sollten das Spiel langsam beenden, sonst brechen die uns hier noch zusammen“, bemerkt Marita Kraken ironisch. Um solche Szenarien vorzubeugen, entlässt sie den Haufen in eine wohlverdiente Mittagspause.