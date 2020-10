„Kinder geben ganz viel zurück“

Elke Meiring , ehrenamtliche Mitarbeiterin der Bücherei, führt die Kinder bereits zum zweiten Mal durch die Räume. „Beim ersten Mal habe ich ihnen die Bücherei erklärt, heute machen wir eine Rallye, um alles zu festigen“, erläutert sie ihr Vorgehen. Für besagte Erkundungstour teilen die Mädchen und Jungs sich in zwei Gruppen auf und werden von ihren Erzieherinnen und Elke Meiring begleitet. Gudrun Desch und Juliane Knull betreuen die kleinere Gruppe, Elke Meiring und Lara Pöpping begleiten die größere. Ziel ist es, anhand von Fotografien aus der Bücherei die richtige Stelle zu finden.

Fotos mit Realität vergleichen

Manche Orte sollen die zukünftigen Schulkinder allerdings nicht nur aufspüren, ihre Aufgabe ist es überdies, festzustellen, was an Ort und Stelle anders ist als auf dem Foto. So hat hat sich zwischen den zweisprachigen Büchern eine Quietsche-Ente verirrt oder auf der Treppe zum Obergeschoss ein Bücherwurm. Eine wirkliche Herausforderung ist es für die Kids allerdings nicht. Schon nach kurzem Durchstöbern haben sie die Verstecke enthüllt und erfahren viel Lob von ihren Begleiterinnen.

„Meine Güte seid ihr schnell“, heißt es von Elke Meiring. „Ihr seid ja richtige Profis hier in der Bücherei“, bemerkt Lara Pöpping. Nach getaner Arbeit belohnen die vier Erwachsenen die Leistung der Voll-Profis mit einem Applaus, bevor wieder Ruhe einkehrt. Die ist für das anschließende Vorlesen von Elke Meiring nötig. In der ersten Geschichte geht es um Jonas, der gern so wie Superman wäre und deshalb einen Pullover mit dem Zeichen trägt. Jonas fühlt sich am Ende genauso wie der Superheld, nachdem er seiner Oma beim Tragen von Marmeladengläsern hilft. Die Entscheidung auf das erste Buch fällt nicht ganz zufällig, denn unter den Jungs hat sich an dem Tag ebenfalls einer für einen Superman-Pullover entschieden.

Vor der nächsten Erzählung legt Elke Meiring extra ein „Lagerfeuer“ aus Kissen in die Mitte das Sitzkreises. Genauso wie die Kindergartenkinder sitzen die Indianer Kleiner Bär und Kluger Biber vor einem Feuer und lauschen Geschichten. Am Ende der Lesestunde appelliert die Ehrenamtlerin an die Kinder, mit ihren Familien wiederzukommen.

In der Vergangenheit habe die Schnupperstunden in der Bücherei die Kinder häufig motiviert, mit ihren Eltern während der Öffnungszeiten am Sonntag, Mittwoch und Donnerstag etwas auszuleihen. Um ersten Kontakte mit dem Lesen herzustellen, stellen die zwölf Mitarbeiterinnen der Bücherei zusätzlich regelmäßig Themenkisten für die Kitas zusammen.

Elke Meiring und Gudrun Desch teilen die Meinung, dass der Aufwand sich jedes Mal lohnt. „Die Kinder geben einem ganz viel zurück und Elke gibt sich immer sehr viel Mühe“, erkennt Gudrun Desch. Also trillern die Sechs das Danke-Lied, bevor es wieder zurück in ihre Gruppen geht.