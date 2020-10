„Unter den Blinden mag zwar der Einäugige König sein, aber einäugige Pkw gehören gerade jetzt im Herbst und dem kommenden Winter nun wirklich nicht in den Straßenverkehr.“ Jürgen Marpert , Chef des Metelener Autohauses im Gewerbegebiet, zitiert aus der aktuellen Broschüre „Lichttest 20 – Licht, Sicht Sicherheit“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Da steht es schwarz auf weiß, dass rund 1,6 Millionen Fahrzeuge mit nur einem leuchtenden Scheinwerfer durch die Gegend „gurken“. Aber nicht nur das.

Jeder Dritte fährt mit falsch eingestelltem Licht

Jeder Dritte fährt mit fehlerhaft oder falsch eingestelltem Auto-Licht. „Das muss nun wirklich nicht sein“, betont Marpert und verweist auf die hochmoderne Lichtprüfungs- und Einstellanlage in seiner Werkstatt an der Industriestraße. „Wir haben den gesamten Testplatz in der letzten Zeit neu aufgebaut, exakt eingestellt und vom Überwachungsverein abnehmen lassen“, kann der Kfz-Meister nicht ohne Stolz berichten.

Kernpunkt ist die digital unterstützte Spiegel- und Messeinheit, aber auch der gesamte Messplatz muss exakt justiert sein. So rollt die Lichtprüfeinheit auf präzisen Metallschienen, die Abstände sind gezielt einstellbar. Das Fahrzeug wird genau auf der Arbeitsbühne positioniert. „Oft kommen die Kunden erst, wenn eine Birne, also ein Leuchtmittel, ausgefallen ist. Aber Licht sei heute ein gesamtes, nicht unkompliziertes Gefüge. Das fange beim Fern- und Abblendlicht an, gehe über Brems- und Parkleuchten oder die Warnblinkanlage und reiche bis hin zur Nebelschlussleuchte. „Nicht nur in den aktuellen Lichtwochen schauen wir beispielsweise in unserem Winterpaket-Angebot, das noch andere Komponenten enthält, ganz genau hin und handeln im Bedarfsfall“, betont Jürgen Marpert. Der Fachmann weiß, dass sich nicht nur die Leuchtmittel über H7-, Xenon- und LED- oder Laser-Technik ständig weiterentwickeln. Die Werkstätten passten sich zwangsläufig ständig diesem Wandel an. Da gebe es Leuchten, die beim Abbiege-Vorgang um die Kurve schauten oder Scheinwerferanlagen, die komplett beweglich seien. „Das ist aber nur die eine Seite, wenn wir beispielsweise über intelligentes Fern- und Abblendlicht und die entsprechende Elektronik reden. Das alles muss ordentlich gewartet und eben präzise eingemessen werden. Das bieten wir nicht nur in den aktuellen Lichtwochen an“, hebt Autohaus-Chef Jürgen Marpert hervor.