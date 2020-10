„Willkommen im Reich der Meerschweinchen“, meint Ines Just lachend und öffnet das Tor zu einem Areal in der Größe eines Baugrundstücks. Auf einer Hofstelle in der Bauerschaft Samberg hat die Metelenerin für ihre 78 putzigen Lieblinge ein kleines Meerschweinchen-Paradies geschaffen. „Zappelkiste“ hat sie es genannt.