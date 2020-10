Teuer zu stehen kam einer 54 Jahre alten Frau aus Gronau, dass sie im Februar dieses Jahres mit einer gestohlenen EC-Karte unrechtmäßig 900 Euro bei einem Geldautomaten der Filiale der Kreissparkasse in Metelen abgehoben hatte. Bereits einen Tag später soll sie das Gleiche bei einem Geldinstitut in Steinfurt versucht haben. Dort sei die Karte eingezogen worden, weil die Besitzerin diese zwischenzeitlich sperren ließ. Das Amtsgericht Steinfurt verurteilte die Angeklagte am Dienstag wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 45 Euro.

Finanzieller Engpass

Die Angeklagte und die Geschädigte hatten sich im Februar bei einem gemeinsamen Kuraufenthalt in Bad Iburg kennen gelernt und sich gut verstanden. Wegen eines finanziellen Engpasses bat die Gronauerin ihre neue Bekannte, ihr für kurze Zeit 100 Euro zur Überbrückung zu leihen. Beim Abholen des Geldes beobachtete die Angeklagte die Eingabe der PIN-Nummer und entwendete einige Tage später die EC-Karte, mit der sie in Metelen 900 Euro abhob.

In ihrer Einlassung gab die 54-jährige das Vergehen in der Vechtegemeinde ohne Wenn und Aber zu. In Steinfurt sei sie allerdings nie gewesen. Außerdem habe sie zu keiner Zeit die Absicht gehabt, sich mit dieser Karte einen dauerhaften Vermögensvorteil zu verschaffen, wie es in der Anklage hieß. Richtig sei, dass sie die EC-Karte nicht behalten wollte und sie der rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben wollte. Deshalb habe sie die Karte bei einer Gronauer Sparkassenfiliale in den Geldautomaten gesteckt, wo sie direkt eingezogen wurde. Ein Blick in die Gerichtsakten mit dem Polizeibericht bestätigte die Aussage der Frau, worauf der Vorwurf des versuchten Betruges fallen gelassen wurde.

Entschuldigung

Die Angeklagte sagte vor dem Amtsgericht aus, dass sie die 900 Euro für den Kauf von Lebensmitteln ausgegeben habe. Das Vergehen täte ihr unendlich leid und sie könne bis heute nicht verstehen, wie sie sich habe zu einer solchen Tat hinreißen lassen können. Noch im Gerichtssaal bat sie die als Zeugin geladene Geschädigte um Entschuldigung, deren Aussage wegen des vollständigen Geständnisses nicht mehr benötigt wurde.

Beim Urteil wurden das Geständnis und die glaubhaft vorgetragene Reue positiv für die Angeklagte gewertet. Neben der Geldstrafe wurde sie verurteilt, den entstandenen Schaden zu ersetzen und die Kosten des Verfahrens zu tragen.