Die zweite Grünabfuhr in diesem Jahr findet in der Gemeinde Metelen am morgigen Freitag statt. Hierzu sind Grünabfälle, die wegen ihres Umfanges, ihres Gewichtes oder ihrer Menge nicht in der Bio-Tonne untergebracht werden können, ab 6 Uhr zur Abholung bereitzustellen.

Für die Bereitstellung sind einige Hinweise zu beachten, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung:

Das Schnittgut, Geäst und Gehölz ist zu bündeln. Die Bündel dürfen eine Länge von maximal 150 Zentimetern und einen Durchmesser von maximal 60 Zentimetern haben. Zur Bündelung dürfen keine Draht-, Plastik- oder Kunststoffbänder benutzt werden.

Baumstämme dürfen eine Länge von maximal 200 Zentimetern und einen Durchmesser von maximal 15 Zentimetern haben.

Baumwurzelteller dürfen einen Durchmesser von maximal 20 Zentimeter haben.

Abgabe am Baubetriebshof möglich

Sollten die Grünabfälle nicht in der vorgenannten Art und Weise bereitgestellt werden, wird das Entsorgungsunternehmen diese nicht mitnehmen, schreibt die Verwaltung. Für weitere Fragen steht der Abfallberater der Gemeinde Metelen, Thomas Krabbe, unter Telefon 0 25 56/89 47 zur Verfügung. Am Baubetriebshof werden inzwischen Grünabfälle in haushaltsüblichen Kleinmengen angenommen. Wie in den vergangenen Jahren besteht also die Möglichkeit zur Abgabe von Grünabfällen zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Baubetriebshofs. Samstags von 10 bis 12 Uhr sowie noch bis Ende November donnerstags von 16 bis 18 Uhr können die Bürger dort kostenlos Grünabfälle abgeben. Unter haushaltsüblichen Kleinmengen werden Anlieferungen im Pkw-Kofferraum verstanden. Anlieferungen mit einem Anhänger sind nicht erlaubt, schreibt die Gemeinde abschließend.