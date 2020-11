Digitale Festival-Vorbereitung

Die Videokonferenz anlässlich Mitgliederversammlung des Vereins „Klangkultur“ am Samstagabend war ein echtes Lebenszeichen der vielfältigen kulturellen Aktivitäten im Vechtestädtchen. Der Vorstand um Maik Fedeler und Hendrik Andreas Bolle hatte im Vorfeld alles für ein virtuelles Treffen vorbereitet, die entsprechenden Emails an die Mitglieder mit den Zugangsdaten zu der gemeinsamen Video-Mitgliederversammlung über die Software „Zoom“ verschickt.

Per Zeitungsmeldung konnten sich auch Interessierte den Zugang zu dem virtuellen Meeting besorgen. Und auch die Presse war willkommen. „Irgendwie hat uns das miese Corona-Virus die Grundlagen für unsere Vorhaben komplett geklaut“, bedauerte Vorsitzender Maik Fedeler in seinem Rückblick. Man sei Anfang des Jahres schon mit den Festivalplanungen für 2020 recht weit gewesen, bis das offizielle Aus verkündet wurde.

Dann habe man flugs mit viel Einsatz der Kümmerer alles „rückabwickeln“ müssen, wie Stephan Schiller und Benjamin Doedt berichteten. Trotz der prekärer werdenden Lage konnten sich die Aktiven des Vereins man sich beispielsweise um Kooperationen mit dem „Feierwerk“ in Ochtrup bemühen, um vielleicht kleinere Events, Konzerte oder Veranstaltungen unter strengen Corona-Vorschriften durchzuführen. Aber auch daraus sei dann erst einmal nichts geworden. Trotzdem gehe die Arbeit weiter und die Hoffnung bliebe. Wie Hendrik Andreas Bolle als Kassierer darlegte sind die Finanzen des Vereins gut aufgestellt und man konnte sich auch über überraschende Spenden freuen. Julius Sudhoff als Kassenprüfer beantragte die Entlastung von Kassierer und Vorstand, dem die virtuelle Versammlung auf den eigens erstellten digitalen Abstimmungsbögen einstimmig folgte.

Klangkultur hatte sich entschiedenen, bei den anstehenden Mitgliederversammlungen immer die Hälfte der Vorstandsmitglieder neu zu bestimmen, um eine gewisse Kontinuität in der Leitungsarbeit zu gewährleisten. Dieses Mal wurden Maik Fedeler und Hendrik Andreas Bolle in ihren Ämtern bestätigt. Als weiterer Kassenprüfer wurde Jesse Dawin benannt.

Erfreulich war, das vier Neuaufnahmen zu vermelden waren. Stephan Schiller und Benjamin Doedt berichteten dann noch von den Vorarbeiten für das geplante Kinkerlitzchen-Festival am 13. und 14 August 2021. Zudem habe man zu dem Festival-Veranstaltungspool „Home“ in Berlin Kontakt aufgenommen, die über die Aktion „Festivals für Festivals“ auch die Bemühungen von Klangkultur in Metelen befördern und unterstützen können. „Das ,Line-up‘ für das geplante Festival im nächsten Jahr sieht schon gut aus“, gab sich Benjamin Doedt optimistisch, weil viele Bands trotz der Corona-Krise bei der Stange geblieben seien. Maik Fedeler informierte, dass sich Klangkultur breiter aufstellen wolle, um Poetry-Slam, Literatur und Spontanausstellungen bildender Kunst einen Aktionsraum anzubieten.

Um den Überblick über die Mitglieder und mögliche Interessenten zu optimieren, bat Hendrik Bolle um aktuelle Informationen an die Email-Adresse hendrik@kinkerlitzchen-festival.de. Und als der offizielle virtuelle Versammlungsteil abgearbeitet war, war auf Videoplattform sogar noch Möglichkeit zum klönen, lockeren Austausch und zum gemeinsamen Nachdenken über das nächste Festival.