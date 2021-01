Radfahrern, die in Naendorf unterwegs sind, dürfte sie schon einmal aufgefallen sein. Besonders in den Morgenstunden des Sommers leuchtet sie im Sonnenschein und bildet einen markanten, weiß getünchten Blickfang im Grün der Bauerschaft. Was die wenigsten wissen: Die Trafostation ist denkmalgeschützt und vermutlich eine der ältesten ihrer Art in der Region – mit Sicherheit aber die älteste, die in der Gegend noch in Betrieb ist.