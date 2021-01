Friedenslämmer bekommen Besuch

600 blaue Friedenslämmer hat sie im Münsterland bereits vermittelt, einige darüber hinaus sogar bis nach Tokio und Sydney. Und mit einem Friedensfest in Münster, das für Ende Juni terminiert ist, will Ingrid Hagen ihre Botschaft „Alle sind gleich, Jeder ist wichtig“ verdeutlichen. Eingeladen ist dazu ein exklusiver Kreis, nämlich die Paten der 600 blauen Lämmer, die jeweils drei weitere Teilnehmer mitbringen dürfen. Farbige Tupfer setzen werden in dem Ensemble – die Lämmer sollen mitgebracht werden – die Cousins der Blaulämmer: quietschrosa Ferkelchen.

Diese sind ebenfalls lebensgroß und treiben das Anliegen der Metelenerin weiter. „Tiere respektvoll zu behandeln, ist mir immer ein Anliegen gewesen“, verdeutlicht Hagen den Ansatz. Massentierhaltung von Schweinen, wie sie im Münsterland an der Tagesordnung sei, bedeute genau das Gegenteil davon. Deshalb will sie – analog zu den Blaulämmern – in einer Kölner Werkstatt magentafarbene Ferkel-Figuren ordern, die, wie bereits bei den Lämmern, weitgehend zum Selbstkostenpreis an ihre Paten abgegeben werden.

Mit den poppigen Ferkelchen, die im Tierkosmos der Metelenerin als „Münsterländer Herzensschwein“ firmieren und den Spitznamen „Pink Paul“ tragen, will Ingrid Hagen zum einen Freude vermitteln, auf der anderen Seite aber auch darauf aufmerksam machen, wie sehr die Natur missachtet wird. Die bekennende Veganerin würde sich freuen, wenn den 600 Blaulämmern ebensoviele pinkfarbene Schweinchen beim Friedensfest zur Seite stünden. Selbstredend haben auch Pink Paulchens Paten Zutritt zum Friedensfest am 20. Juni in Münster.

„55 Euro kostet eine Patenschaft“, erläutert die Metelenerin. Darin seien in erster Line die Herstellungskosten der Tierplastik enthalten, aber auch ein Spendenbeitrag, mit dem das Friedensfest selber finanziert werden soll. Wer Interesse an einer Patenschaft hat, sollte sich möglichst umgehend bei Ingrid Hagen unter Telefon 02556/8027437 oder per E-Mail an kloster-metelen@t-online melden.

Ingrid Hagen hat noch nicht alle Details ihres Friedensfestes fest eingeplant. Doch wer die Metelenerin kennt, der weiß, dass sie Klippen, die ihre Projekte bedrohen, wie das Coronavirus, zu umschiffen versteht. So gelang es auch im Vorjahr, die blauen Lämmer den Paten zu übergeben – zwar nicht an Ostern, wie üblich, sondern dann eben zu Pfingsten.

Nach dem Fest will sich Ingrid Hagen übrigens mit dem Wohnwagen auf eine Reise durch die ostdeutschen Bundesländer begeben, um dort ihr Buch „Reformation 2.0“ vorzustellen. Man darf durchaus gespannt sein, ob Wittenberg da eines ihrer Ziele sein wird ...