Entlastung für den Pfarrer

Von der Spitze des Bistums bis hinunter in die kleinsten Gemeinden sollen die Seelsorger von Verwaltungsaufgaben entlastet werden. Die Einsetzung eines Verwaltungsdirektors im Generalvikariat zu Münster war in dieser Woche amtlich geworden. Der fängt am 1. Februar an.

Ganz so schnell wird es in Metelen nicht klappen mit der neuen Kraft, die sich um die alltägliche Verwaltungsarbeit der katholischen Kirchengemeinde Ss . Cornelius und Cyprianus kümmern soll. Und ganz sicher wird der Titel nicht dem in Münster entsprechen, das sich allein im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums um 1,5 Seelen kümmern muss.

Metelen zählt etwa 5000 Katholiken. Das ist eines der beiden Eckdaten, an denen sich nach einem genau bestimmten Schlüssel die Stundenzahl der ausgelobten Verwaltungskraft bemessen wird. „Die andere Vorgabe ist der Haushalt der Gemeinde“, informierte Metelens Pfarrer Thomas Stapper auf Nachfrage und nannte auch diese Zahl. Der Etat der Pfarrei umfasse – inklusive der beiden Kindergärten – rund 2,5 Millionen Euro.

Die Zentralrendantur im Dekanat Steinfurt sucht daher zum nächstmöglichen Termin mit geschlechtsneutraler Ausschreibung einen „Verwaltungsreferntin/en (m/w/d)“ mit einem Beschäftigungsumfang von 13,75 Wochenstunden.

Die neue Kraft sitzt an der Schnittstelle von Pfarrei und Zentralrendantur und soll dafür Sorge tragen, dass die Beschlüsse des Kirchenvorstands umgesetzt werden. Dieser behält als das vermögensverwaltende Organ der Kirchengemeinde seine Position. Er besteht aus dem Pfarrer und gewählten Laien. Neben der alltäglichen Organisation von Verwaltungsaufgaben in der Pfarrgemeinde vertritt die neue Kraft den Kirchenvorstand auch – allerdings weisungsgebunden – nach außen.

Pfarrer Thomas Stapper wird durch die neue Stelle entlastet, kann sich stärker auf die seelsorgerischen Aufgaben in der Kirchengemeinde fokussieren.