Thomas Oskamp hat den Hof frei schieben lassen, trotz alledem. Trotz der fehlenden Fahraufträge für seine Busflotte, trotz des durch das fiese Virus erzwungenen Stillstands im Unternehmen. Der Schnee ist beiseite geräumt und es sieht so aus, als ob sie jeden Moment starten könnten, die Busse, deren Betrieb Oskamp seit vielen Jahren managt. Doch bis an den Schulen wieder Präsenzunterricht anläuft, ist auch der Metelener Unternehmer zum Nichtstun verdammt. Schon im ersten Lockdown des vergangenen Jahres musste Oskamp die gleiche Erfahrung machen. „Wir bedienen mit fünf Schulbussen Linien in den Kreisen Borken und Steinfurt“, berichtet der Unternehmer.