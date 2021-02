In der Heide: Amprion fällt Bäume

Metelen -

Von Dieter Huge sive Huwe

Nur wenige Wochen nach einem Moratorium im Zusammenhang mit dem Bau seiner Höchstspannungsleitung hat der Netzbetreiber Amprion am Montag damit begonnen, in der Metelener Heide Bäume fällen zu lassen. Die Rahmenbedingungen hätten sich nach Eingang der zweiten Klageschrift geändert, so ein Sprecher. Die Amprion-Hausjuristen hätten grünes Licht für die Maßnahme gegeben.