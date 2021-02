Metelens OGS ist überaus begehrt

In professionelle Hände gegeben werden soll der Offene Ganztag an der St.-Vitus-Grundschule. Nachdem der bisherige Trägerverein, der sich viele Jahre ehrenamtlich um den Betrieb gekümmert hatte, signalisierte, dass er an die personellen Grenzen gelangt war, machte der Rat den Weg frei für ein Bewerbungsverfahren.

Und in diesem verfolgte der der Schulausschuss der Gemeinde am Mittwochabend die Präsentationen von gleich fünf potenziellen neuen Trägern, welche die Führung der OGS in eigener Regie ab dem 1. August dieses Jahres übernehmen wollen.

In den vergangenen Wochen hatten die Schulleitung, der Initiativkreis als jetziger Träger, die hauswirtschaftliche und pädagogische Leitung des Offenen Ganztags sowie Verwaltungsvertreter gemeinsam mit allen Bewerbern bereits Gespräche vor Ort geführt.

Dabei hätten die Bewerber bereits einen Einblick in die Räumlichkeiten, die Ausstattung, die Personalkonzeption und das Thema Mensa bekommen, schickte die Verwaltung den Präsentationen voraus.

„Bei der Übernahme der Trägerschaft des Betriebs des Offenen Ganztags sind diese Rahmenbedingungen die wesentliche Grundlage für alle fünf Träger für die pädagogische Arbeit“, machte die Verwaltung deutlich, dass das bestehende Konzept im Grundsatz passgenau sei.

In ihren Präsentationen äußerten die fünf Bewerber – alles anerkannte Träger der freien Jugendhilfe – unisono, bewährte Strukturen beibehalten zu wollen. Die Unterschiede innerhalb der Bewerbergruppe waren nicht fundamental, aber doch in Nuancen erkennbar.

Neu in einer OGS-Einrichtung im Kreis Steinfurt wäre der AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen. Deren Bereichsleiterin Miriam Maiburg betonte, der OGS in Metelen kein Konzept überstülpen zu wollen, sondern dort anzusetzen, wo sich Bedarfe ergäben: „Wir wollen an gut laufenden Strukturen nichts ändern.“ Wichtig sei es der AWO, das Thema Chancengleichheit in den Fokus zu rücken – Stichwort Inklusion. Maiburg sagte, dass die OGS auch dazu diene, Alltagskompetenzen zu erwerben: „OGS ist soziales Lernen.“

Das Diakonische Werk kann auf eine Reihe von Aktivitäten im Bereich OGS verweisen, darunter auch in der Stadt Steinfurt. Daniela Jung aus der Bereichsleitung Offener Ganztag präsentierte Standards, wie den fachlichen Austausch und die bedarfsgerechte Fortbildung der Mitarbeitenden, aber auch Metelen-spezifische Vorstellungen wie die Kooperation mit außerschulischen Partnern. Die Übernahme des jetzigen Personals sei möglich, hieß es in der Präsentation.

Gleich mit drei Vertreterinnen stellte die evangelische Jugendhilfe, die in Metelen bereits die Kita „Niara“ betreibt, ihr Konzept unter dem Motto „Zukunft gelingt gemeinsam“ vor. Im Kreis Steinfurt ist sie seit 15 Jahren mit diversen Beratungs- und OGS-Angeboten aktiv, unter anderem in der Regenbogenschule in Borghorst. Deren OGS-Leiterin Vanessa Schumacher präsentierte Details, wie beispielsweise den Tagesablauf, Geschäftsführerin Karin Beckmann daneben Grundsätzliches. Ganzheitliche Bildung („Nicht nur für den Kopf“), Kooperationen auf möglichst vielen Ebenen und die Beteiligung der Kinder sind diesem Träger wichtig.

Dem Kolpingwerk aus Coesfeld geht es bei der OGS ebenfalls um „mehr als reine Wissensvermittlung“. Begleitung und Unterstützung der Kinder seien wichtig, so die beiden Vertreter des Trägers in ihrer Vorstellung. Die Einbindung der Eltern, Lehrenden und des Schulträgers sei ebenfalls wichtiger Teil der Arbeit in der OGS.

Zeitliches Schlusslicht im Reigen der Präsentationen war der Jugend- und Familiendienst (jfd) aus Rheine. Er stellt aktuell nicht nur die BUT-Lotsin in der Vitusschule sondern betreibt auch den neuen Jugendtreff „Timeout“. Fachbereitsleiterin Corinna Friedrichs stellte fest, dass vieles von dem, was aktuell in der OGS gelebt werde, bereits den Vorstellungen des jfd entspreche. „Was gut läuft auf keinen Fall ändern“, stellte sie klar und fasste die Details der programmatischen Konzeption des jfd in einem Satz zusammen: „Schule ist nicht nur Lernen, sondern Lebensort.“

Mit den Präsentationen werden sich in ihren nächsten Sitzungen der Hauptausschuss am 8. März (Montag) und der Rat am 22. März (Montag) beschäftigen.