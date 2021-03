Verbesserungsbedarf sehen die drei Ratsfraktionen von SPD , Grünen und UWG bei der Vernetzung von Radwegen im Ort. Sie stellten daher einen Antrag zur Erneuerung und Erweiterung des örtlichen Radwegenetzes im Innenbereich der Gemeinde Metelen.

Die drei Fraktionen seien nach Begehung des Innenbereichs zu der Entscheidung gekommen, dass das Netz von Radwegen im Ort verbessert und auch ausgebaut werden muss, heißt es im Antrag, mit dem sich zunächst der Bauausschuss beschäftigte. Neue Mobilitätsstudien hätten ergeben, dass das Fahrrad – gleich welcher Bauart auch immer – eine immer größere Rolle im Leben der Bürgerinnen und Bürger spiele.

Eine Erweiterung des entsprechenden Wegenetzes führe, so formulieren es die Antragsteller, zu einer Verbesserung der infrastrukturellen Grundlage der Nahmobilität jedes einzelnen Bürgers.

Aus dieser Erkenntnis heraus wird zunächst die Erneuerung und Erweiterung der Radwegemarkierungen an folgenden Straßen gefordert: Viehtor, Mühlentor, Ochtruper Straße, Neutor, Schöppingener Straße und Nordring. Bürgermeister Gregor Krabbe gab in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses zu bedenken, dass die Gemeinde nicht in jedem Fall Straßenbaulastträger sei. Bei geplanten Neumarkierungen sah er durchaus Schwierigkeiten, diese etwa auf Kreisstraßen, die durch den Ort führen, genehmigt zu bekommen. Dennoch werde sich die Verwaltung des Themas annehmen und es bearbeiten.

Die von den Fraktionen geforderte Sanierung des Radwegs Diekland und Welbergener Damm beantwortete Stefan Weßling für die Verwaltung. Der Bereich Welbergener Damm sei bereits in der konkreten Planung. Einen Planungsauftrag nahm die Verwaltung mit Blick auf die Forderung nach einem Übergang des Vechtepättchens im Bereich Nordring mit.

Optimiert werden soll nach Ansicht der drei Fraktionen ferner der Anschluss der örtlichen Radwege ans überörtliche Netz.