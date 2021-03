Metelen -

Von Dieter Huge sive Huwe

Hätte ich nicht auf dem Beifahrersitz gesessen, wäre mir die Eule gar nicht aufgefallen.“ Gerlinde Stein war am Freitag der Vorwoche unterwegs von Metelen zu ihrem Arbeitsplatz in Ochtrup. Nicht einer der Rabenvögel, die üblicherweise in der Gegend um den Lan­genhorster Kreisel nach Nahrung suchen, hockte dort am Straßenrand des Metelener Damms, sondern eine kleine Eule. Die Tierfreundin bat ihren Mann, nochmals vorbeizufahren. Der Vogel zeigte keine Reaktion, blieb apathisch sitzen