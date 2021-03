Metelen -

Die Trägerschaft des Offenen Ganztags in der St.-Vitus-Grundschule ist so gut wie in trockenen Tüchern. Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde gab in dieser Woche ein einstimmiges Votum für die Übernahme der Trägerschaft durch den Jugend- und Familiendienst (jfd) aus Rheine. Das letzte Wort hat zwar der Rat, doch dürfte das nur noch Formsache sein.