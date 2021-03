Christian Hösing und Marcel Meiring stehen stürmische Zeiten bevor. Als die beiden 32-Jährigen am Samstag am späten Vormittag auf dem Mersch eintreffen, um von hier ausgehend in den folgenden fünf bis sechs Stunden herumliegenden Müll an den Seiten der alten B 70 bis zur Umgehungsstraße einzusammeln, weht eine steife Brise. Das stört jedoch nicht weiter: „Solange es trocken bleibt..