Das Kinderlied „Stups, der kleine Osterhase“ von Julia Ginsbach und Rolf Zuckowski oder andere dürften in diesen Tagen vermehrt gesungen werden oder zu hören sein. Das Osterfest ist zudem das höchste Fest in der evangelischen und der katholischen Kirche. Dazu bestimmt die Corona-Pandemie (weitgehend), was an diesen Tagen wie gefeiert werden kann oder darf. Unabhängig davon hat sich unser Redakteur Erhard Kurlemann mit einem Jäger unterhalten – über die Bedeutung und das Leben des Feldhasen im allgemeinen und den Osterhasen insbesondere. Mark Langhorst ist Vorsitzender des Hegerings Metelen und seit 17 Jahren Jäger. Der Hegering Metelen bietet unter anderem Aktionen für Grundschulen und Kindergärten an. Geht es dann auch um den Osterhasen? Ein Feldhase hockt im Licht de... - Sie haben keine Berechtigung dieses Objekt zu betrachten. Mark Langhorst: Da gibt es schon Berührungspunkte, wenn es um den Hasen geht. Die großen Ohren, die der Jäger Löffel nennt, kennt jedes Kind.