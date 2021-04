Gasthaus Kock in neuen Händen

Neuer Eigentümer will weiterhin Gastronomie betreiben

Metelen -

Von Dieter Huge sive Huwe

Das Gasthaus Kock hat einen neuen Besitzer. Die Traditionsgaststätte am Sendplatz, die seit geraumer Zeit wegen der Corona-Auflagen geschlossen ist, wurde an einen Steinfurter verkauft. Dieser kennt das Haus gut, hat hier längere Zeit als Mieter einer Wohnung im Obergeschoss gewohnt. Nach Auskunft von Arndt Kock, Sohn des Wirtes, will der Käufer das Objekt auch weiterhin gastronomisch betreiben.