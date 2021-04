Früh übt sich. So ließe sich das Motto der Metelener Spinxx-Redaktion festsetzen. Als Programm der Kulturetage treffen sich die Kids in zwei Gruppen jeden Donnerstag online und diskutieren die angesagtesten Bücher, Spiele, Serien und alles, was ihnen sonst noch gerade einfällt. Die Ergebnisse aus ihren Zoom-Sitzungen verpacken sie als Rezensionen. „Wenn wir genug zusammen haben, wird veröffentlicht“, freut sich Leiterin des Projektes, Clara Beutler. Seit Ende des vergangenen Jahres treffen sich die sechs Jungs und Mädels regelmäßig und jeder arbeitet in seinem eigenen Tempo. „Ich mache da keinen Druck. Die müssen nicht abliefern“, betont die 35-Jährige. Besagtem Druck seien die Kinder, ihrer Meinung nach, durch Corona schon zur Genüge ausgesetzt.