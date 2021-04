„Ich bin aus dem Westerwald – Sie wissen schon, da pfeift der Wind so kalt.“ Markus Klein mag offenbar den Kalauer und ich bin mir sicher, dass er das Lied oft vor sich hinsummt, wenn er oben auf dem Bagger sitzt, der mitten im Getreidefeld steht. Die Tür zur Kabine steht offen, die Maschine dröhnt, bockt, zickt herum, so scheint es. Sie dreht sich mal nach links, dann nach rechts, rauf, runter. Doch Klein weiß genau, was als nächstes kommt, denn er ist der Herr der Maschine.