Metelen -

Von Martin Fahlbusch

Am Anfang – so gegen 15 Uhr – ging es noch ziemlich verhalten los, aber dann knubbelte es sich am Freitagnachmittag am Busbahnhof in Metelen mitunter doch ganz schön. Da waren nämlich die vom Kreis Steinfurt beauftragten Schadstoffmobile vorgefahren, um bis 17 Uhr den Sonderabfall der Bürger entgegenzunehmen.