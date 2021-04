Es hat nicht die Ausmaße wie der Hilbuskamp oder auch nur die Fläche am Schützenwald, und doch soll im innerörtlichen Bereich aktuell zusätzlich zu dem Areal an der Wettringender Straße ein weiteres Baugebiet erschlossen werden – möglicherweise schon in diesem Jahr. Es handelt sich um eine Fläche, die der Storm-Telkers-Stiftung gehört. Aktuell weiden noch Schafe auf der Wiese zwischen den Straßen Zum Freistein, Schreiber Esch und der Schöppingener Straße.