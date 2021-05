„Natürlich habe ich vorher schon geübt.“ Johanna Stening lacht herzhaft, als sie sich zurückerinnert an die Zeit vor ihrem Führerschein. Und die 87-Jährige erinnert sich noch genau an den wuchtigen Wagen, mit dem sie heimlich über Metelens Wirtschaftswege fuhr – schwarz, natürlich. „Da war ja damals nichts los“, beschreibt sie den übersichtlichen Straßenverkehr im Ort, der weiter draußen in den Bauerschaften noch mehr abebbte. Ein perfektes Terrain also, um mit ihrem damaligen Freund Bernhard Fahrpraxis zu sammeln. Besonders beliebt: Brinckwirths Erbe. Schauen wir zunächst aber ein paar Jahre zurück.