Schon das Foto allein genügt, um als Appetitblocker zu dienen. Vergammelte Zigarettenkippen sammelt sich in einer Unterschale für Blumentöpfe. Sie sind das Resultat einer Sammelaktion des Meteleners Bernhard Herdering. Allein von Ostern bis Ende April hat er auf seinem täglichen Weg vom Eigenheim am Friedhof über das Mühlengelände hinweg und dann entlang der Vechte bis hin zur Walkenmühlenbrücke 800 Zigarettenstummel gesammelt, wie er berichtet: „Dabei umfasst die Wegstrecke lediglich 1500 Meter.“ Zigarettenkippen sind schädlich für die Umwelt Herdering liebt das Vechtepättchen, das an den schönsten Aussichten Metelens vorbeiführt. Doch trüben die achtlos weggeworfenen Kippen täglich seine Freunde am Spaziergang.