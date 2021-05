Kita-Kinder in der rollenden Waldschule

Metelen -

Die angehenden Schulkinder aus der St.-Marien-Kita waren jetzt zu Gast in der rollenden Waldschule. Dort erfuhren die Mädchen und Jungen nicht nur viel Wissenswertes über die Tiere des Waldes, sondern lernte sie auch in Gestalt von zwei zahmen Frettchen persönlich kennen. Für die Kita selber gab es am Ende des ereignisreichen Nachmittags überdies zwei Nistkästen als Geschenk.