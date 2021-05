„Wir sitzen ganz schön auf dem Trockenen.“ Doris Kottig, die Vorsitzende des Blasorchesters Metelen (BOM), zieht in diesen Tagen den Vergleich zur christlichen Seefahrt ganz bewusst, obwohl sie sich und ihre Mitstreiter an Land mit ihren Instrumenten sicherlich zumeist wohler fühlen. Dieses kleine Virus mit seinen pandemischen Folgen scheint so gar keine musikalische Ader zu haben, ist sie sich mittlerweile sicher. „Das, was uns immer wieder angetrieben hat und stets antreibt, ist doch das gemeinsame Musizieren, das Spielen und Proben in größeren Gruppen, bei dem auch die Gemeinschaft nicht zu kurz kommt“, bringt sie die fast durchweg spielfreie Zeit auf den Punkt. Da ist derzeit ein ganz langer Atem notwendig, und der eine oder andere Musiker kommt da ganz schön ins Husten, fürchtet die BOM-Chefin. „Die regelmäßigen gemeinsamen Proben, die musikalischen Projekte, die unterschiedlichen Auftritte und Konzerte sind doch letztlich unverzichtbar.